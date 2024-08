Mercato : Le RC Lens boucle un transfert et s'enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'Elye Wahi a de grandes chances de quitter le RC Lens cet été, le club nordiste a officialisé le prêt avec option d'achat de M'Bala Nzola. Agé de 27 ans, cet attaquant a été présenté par Pierre Dréossi, directeur général des Sang et Or. Et le responsable ne tarit pas d'éloges à l'égard du buteur qui appartient à la Fiorentina.

Recruté l’été dernier par le RC Lens, Elye Wahi n’a pas répondu aux attentes. En grande difficulté, l’ancien buteur de Montpellier est annoncé partant. Il serait en discussions avec l’OM, mais aussi avec plusieurs équipes de Premier League. Les chances de le voir porter un autre maillot que celui sang et or sont grandes. Alors pour pallier ce départ, le RC Lens a pensé à M'Bala Nzola. Le joueur de 27 ans a été prêté avec option d’achat par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison. Dans des propos rapportés par les médias du club, Pierre Dréossi a laissé éclater sa joie.

Dréossi s'enflamme pour Nzola

« Nous sommes heureux d'accueillir M’Bala Nzola au Racing. Son arrivée en prêt avec option d'achat était une belle opportunité pour le club. Son parcours, marqué par une trajectoire singulière et une progression linéaire, témoigne de sa capacité de travail, de sa résilience et de son ambition. Son mètre 85 et ses qualités physiques lui permettent notamment d’exceller dos au but. M’Bala est également un attaquant rapide et juste techniquement » a confié le directeur général du RC Lens.

Nzola, le successeur de Wahi ?

Selon Dréossi, Nzola a tout pour s’imposer sous les ordres de Will Still la saison prochaine. « Ces qualités lui ont permis de s'imposer comme un attaquant éminent de la Serie A, avec 29 buts marqués et 9 passes décisives, et de se forger une expérience européenne en marquant à trois reprises et en réalisant deux passes décisives la saison dernière en UEFA Conference League. Nous sommes convaincus qu’il saura s’accomplir dans ce championnat qu’il découvre, et qu’il mettra sa polyvalence et ses qualités au service du groupe de Will Still. Bienvenue à Lens, M’Bala ! » a-t-il lâché.