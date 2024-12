Mercato : Le PSG va réaliser une masterclass à 60M€ ?

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est clairement mis de côté par Luis Enrique. Le coach du PSG ne semble pas vouloir faire confiance au Français, qui se rapproche donc d’un départ cet hiver. L’ancien Nantais dispose de nombreux candidats et les dirigeants parisiens espèrent pouvoir en tirer 60M€, une belle somme vu la première partie de saison de l’attaquant.

Lors de l’été 2023, Randal Kolo Muani est devenu le troisième plus gros achat de l’histoire du PSG. Les dirigeants parisiens avaient été charmés par les performances du Français du côté de l’Eintracht Francfort et ils avaient donc décidé de signer un chèque de 95M€ pour le faire venir. Plus d’un an après, cela ressemble à un très mauvais investissement.

L’avenir de Kolo Muani au PSG est bouché

Le PSG aura bien du mal à revendre Randal Kolo Muani aussi cher. En effet, la valeur du Français a très fortement baissé car il ne joue presque pas à Paris. Luis Enrique ne semble pas apprécier son profil et il lui préfère d’autres joueurs, comme Gonçalo Ramos ou bien Kang-in Lee. Un transfert cet hiver serait donc la solution idéale pour que l’ancien Nantais retrouve du temps de jeu.

Le PSG pourrait obtenir 60M€ pour Kolo Muani

Pour le moment, Randal Kolo Muani est donc encore au PSG, mais cela pourrait ne pas tarder. D’après les informations de TEAMTALK, Chelsea et Manchester United auraient pris contact avec l’entourage du Français. Il serait même possible de trouver un accord contre un chèque de 60M€. Cela serait donc un vrai bon coup pour les dirigeants parisiens, qui arriveraient alors à limiter la casse pour un joueur qui ne joue presque pas.