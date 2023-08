Mercato : Le PSG s'attaque à un crack, la réponse est dévoilée

Thibault Morlain

S'il est question du transfert d'Ousmane Dembélé depuis plusieurs jours maintenant, le PSG et le FC Barcelone pourraient ne pas en rester là sur le marché des transferts. Alors que la rumeur Ansu Fati a dernièrement vu le jour, le dossier Gavi serait également exploré par le PSG. Mais encore faut-il que le Barça souhaite se séparer de son joyau.

Avec Luis Enrique désormais sur le banc du PSG, il n'a pas été surprenant de voir des Espagnols annoncés dans le viseur du club de la capitale. Le nom de Gavi avait ainsi été associé à Paris. De l'autre côté des Pyrénées, on avait notamment expliqué que le milieu de terrain de Xavi pouvait se retrouver dans le possible deal Kylian Mbappé et ainsi rejoindre le PSG.

Le PSG se renseigne pour Gavi

Voilà qu'un transfert de Gavi au PSG fait à nouveau parler ce mardi en Espagne. En effet, Mundo Deportivo confirme l'intérêt des Parisiens pour le joueur du FC Barcelone. Utilisant un intermédiaire de confiance, le PSG aurait alors demandé au Barça si un transfert de Gavi était possible ou non.

Barcelone retient son crack

La réponse de Barcelone a alors été claire : Gavi n'est pas à vendre. Malgré la proximité entre l'agent de l'Espagnol et Luis Enrique ou encore la désormais grosse concurrence au milieu de terrain chez les Blaugrana, ce transfert n'est pas envisageable aux yeux du Barça. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir pour Gavi.