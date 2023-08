Mbappé prend la parole et défie le PSG

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler au PSG et cela risque de continuer. Le crack de Bondy s'entraîne toujours à l'écart du groupe pro et le retour des Parisiens d'Asie n'a rien changé à son cas. Au sein du groupe des lofteurs, Mbappé est le leader et a même pris la parole pour motiver ses coéquipiers. D'ailleurs, ce groupe des écartés est persuadé de battre les joueurs de Luis Enrique présents au Japon.

Le PSG doit gérer l'épineux dossier des indésirables. Parmi eux, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler et Georginio Wijnaldum, accompagnés du « capitaine » des lofteurs : Kylian Mbappé. Et le club parisien peut remercier son numéro 7, grâce à qui, selon des proches du club pour Le Parisien , cette mise à l'écart se passe si bien. Dans le passé, cela se passait de temps en temps mal mais Kylian Mbappé a fait en sorte qu'une bonne ambiance y naisse.

Le défi de Mbappé au PSG

La situation entre Kylian Mbappé et le PSG est très tendue, mais le numéro 7 parisien ne semble pas ternir toutes ses relations. En effet, Le Parisien relate qu'avec son ami, Abdou Diallo, Kylian Mbappé a pris la parole devant les joueurs composant le loft, pour demander à ce que les séances d'entraînement s'y déroulent avec sérieux et intensité. Une prise de parole qui a porté ses fruits puisque les séances se dérouleraient très et un très bon état d'esprit y régnerait. La preuve, récemment, le groupe des lofteurs étaient persuadés qu'ils allaient « laver », soit battre, l'autre groupe parti au Japon, si une opposition avait lieu.

La situation contrarie toujours Mbappé