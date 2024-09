Mercato : Le PSG rêve d’une double signature

Arnaud De Kanel

Le PSG semble avoir surmonté un mercato estival qui, pour certains, pourrait laisser un goût d'inachevé. En effet, plusieurs objectifs du club n'ont pas été totalement atteints sur le marché des transferts. Pourtant, le tandem Luis Enrique-Luis Campos continue de démontrer sa valeur. Solidement installés à leurs postes respectifs, leur collaboration fonctionne toujours, et le club semble prêt à réaffirmer sa confiance en eux en renouvelant prochainement leurs contrats.

Le PSG affiche clairement ses ambitions et le club n'a pas fait les choses à moitié pour s'en donner les moyens. Du banc de touche aux transferts, Paris mise sur des noms de poids. En recrutant Luis Enrique à la tête de l'équipe, tout en renforçant sa direction sportive avec Luis Campos, le club de la capitale montre qu'il se donne les moyens de réussir. La collaboration entre les deux hommes semble donner satisfaction aux dirigeants parisiens et pourrait même s'inscrire dans la durée avec une prolongation à l’horizon.

«Il existe clairement la volonté de prolonger les deux Luis du PSG»

Pour l'heure, les deux Luis du PSG sont sous contrat jusqu'en 2025. Or, la volonté du club de la capitale est claire selon Dominique Séverac. « Il n'y a aucune information définitive sur le sujet. Il existe clairement la volonté de prolonger les deux Luis du PSG », a-t-il révélé pour Le Parisien. Fin août, Luis Enrique avait d'ailleurs ouvert la porte à ce scénario.

«Il est évident que j’aimerais continuer avec Luis Campos»

« J’ai une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas. J’espère qu’on va vivre beaucoup de choses ensemble, je suis dans un projet parfait, dans lequel je me suis bien adapté et le futur verra. Il y a plusieurs parties dans l’équation. Il est évident que j’aimerais continuer avec Luis Campos de nombreuses années », avait confié Luis Enrique. Reste plus qu'à s'asseoir à la table des négociations.