Mercato : Le PSG reçoit une réponse cash pour ce transfert !

Toujours en quête de renforts dans le secteur offensif, le PSG s’intéresse notamment à Ademola Lookman qui serait très intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. A tel point qu’il a refusé de jouer le premier matche de la saison, ce qui place l’Atalanta dans une situation délicate. Antonio Percassi et Gian Piero Gasperini ont réagi.

D'ici la fin du mercato, le PSG aura pour ambition de recruter un joueur offensif supplémentaire compte tenu du fait que la succession de Kylian Mbappé n'a pas été réglée et qu'il faut désormais combler la blessure de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, la piste menant à Ademola Lookman prend de l'ampleur, et ce dernier fait le forcing pour son transfert, au point d'avoir demander de ne pas prendre part au déplacement de l'Atalanta à Lecce. La Dea s'est finalement largement imposée et après le match Antonio Percassi, directeur sportif du club de Bergame, a évoqué ce dossier.

L'Atalanta monte au créneau pour Lookman

« Nous sommes très calmes. Notre idée, partagée par tous, entraîneur, propriétaires et club, était de ne pas laisser partir ces joueurs importants pour la première fois de notre histoire. Nous avons toujours respecté toutes nos obligations, nous avons hâte que se termine ce marché des transferts, qui nous a porté malheur, comme la blessure de Scamacca. La direction décidera de l'avenir. Nous ne nous attendions pas à certaines choses. Nous sommes très calmes. Nous avons de la chance que le club ait pu investir. Notre volonté est de continuer à le faire : nous sommes prêts à saisir les opportunités », affirme le dirigeant italien au micro de Sky Sport.

Gasperini s'agace

De son côté, Gian Piero Gasperini a également réagi après le match. « Personne ne s'attendait à se retrouver dans cette situation [...] La difficulté vient du fait que le marché est absurde en termes de dates. Garder le marché ouvert pendant la reprise des matches est de la folie. Personne ne s'attendait à se retrouver dans cette situation [...] La difficulté vient du fait que le marché est absurde en termes de dates. Garder le marché ouvert pendant la reprise des matches est de la folie », assurait l’entraîneur de l’Atalanta en conférence de presse.