Mercato : Le PSG reçoit le feu vert pour ce transfert

Pour remplacer Kylian Mbappé cet été, le PSG a coché le nom de nombreux attaquants. Luis Campos pense notamment au joueur du Napoli, Victor Osimhen. Bonne nouvelle pour Luis Campos, le Nigérian est sur le marché et il y a donc de grandes chances pour qu’il quitte le club italien.

Le PSG fait face à un grand défi cet été. Luis Campos doit remplacer Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid dernièrement, jusqu’en 2029. Le champion du monde sera resté sept saisons à Paris, mais il a décidé de rejoindre son club de cœur, qui a tenté plusieurs fois de l’accueillir par le passé.

Osimhen et Kvratskhelia sont pistés

Luis Campos le sait, il doit recruter un grand attaquant cet été pour essayer de remplacer du mieux possible Kylian Mbappé. Le conseiller football du PSG prospecte notamment en Italie et plus précisément du côté de Naples. Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia seraient dans le viseur du club de la capitale, mais de tels transferts pourraient dépasser les 100M€.

La porte est ouverte pour Osimhen