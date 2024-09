Mercato : Le PSG et l’OM s’arrachent un buteur de l’ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à l'ASSE, Bafétimbi Gomis aura connu de très belles années chez les Verts. Une histoire d'amour qui a pris fin à l'été 2009 avec un transfert du côté de l'OL. Un départ qui aurait pu intervenir un an auparavant pour l'international français. A l'époque, Gomis était notamment sur les tablettes du PSG et de l'OM.

Lors de la saison 2007-2008, l'ASSE avait réussi à décrocher une qualification européenne en finissant à la 5ème place en Ligue 1. Les Verts avaient alors notamment été portés par un certain Bafétimbi Gomis. Auteur notamment de 16 buts en championnat, l'international français aurait d'ailleurs pu quitter l'ASSE suite à cette saison. Gomis en a finalement décidé autrement.

« Par amour pour les Verts... »

Dans des propos accordés à Carré, Bafétimbi Gomis est revenu sur son choix de ne pas quitter l'ASSE à l'été 2008. A l'époque, celui qui a rejoint l'OL un an plus tard était très courtisé : « Pour continuer à gagner sa place en équipe de France, il aurait été préférable de partir, de rapporter un gros transfert à mon club et découvrir la Ligue des Champions. Mais par amour pour les Verts, pour mes coéquipiers, par peur de l’inconnu et de l’étranger, car je ne parlais que la langue de Molière à l’époque, c’était difficile pour moi de sortir de ma zone de confort ».

« J’avais Chelsea, Manchester, Marseille, Paris »

« Si c’était à refaire, je l’aurais fait différemment. L’Europe était à mes pieds ? Oui. J’avais Chelsea, Manchester, Marseille, Paris… J’avais pas mal de clubs. Mais c’est normal, quand tu es jeune et que tu sors d’une grande saison… », a poursuivi Bafétimbi Gomis, qui aurait rejoint l'OM quelques années plus tard.