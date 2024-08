Mercato : Le PSG est passé à l’action pour cet attaquant

Alexis Brunet

Depuis le début du mercato, le PSG tente de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Pour le moment, aucun joueur n’est venu succéder au Français, mais le club de la capitale a plusieurs pistes. Les dirigeants parisiens pensent notamment à Jadon Sancho et ils ont d’ailleurs déjà approché les agents du joueur pour lui soumettre le projet du PSG.

Cela fait plusieurs semaines que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Le Français a décidé de changer d’air cet été et de quitter le PSG, après sept saisons à Paris. Le champion de France doit donc lui trouver un remplaçant, mais cela s’avère pour le moment très compliqué.

Le PSG a parlé avec les agents de Jadon Sancho

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, le PSG serait passé à l’attaque dernièrement pour recruter un attaquant. Jadon Sancho serait dans les petits papiers de Luis Campos et le dirigeant parisien aurait même parlé aux agents de l’attaquant de Manchester United. « Il est encore possible que Jadon Sancho quitte Manchester United au cours de cette période de transfert - nous devons garder la porte ouverte à cette éventualité, mais pour le moment, les négociations n'en sont pas encore à un stade important. Il est vrai que le Paris Saint-Germain est intéressé et qu'il a parlé avec les agents du joueur. »

Sancho n’est pas encore au PSG

Même si des discussions ont déjà eu lieu entre les agents de Jadon Sancho et le PSG, l’Anglais est encore loin d’avoir signé pour le club de la capitale. D’après Fabrizio Romano, il faudra également voir ce que compte faire Manchester United de son joueur. « Cependant, il y a eu des rapports selon lesquels le PSG s'est rapproché du joueur et ce n'est pas correct d'après ce que j'ai compris. Il est sur leur liste, c'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas encore à ce stade des négociations. Sancho au PSG pourrait être à surveiller, mais ce n'est pas encore décidé, et nous devrons voir aussi ce que Manchester United veut faire du joueur, parce que la décision du club, d'INEOS, et d'Erik ten Hag sera importante pour décider des prochaines étapes de cette histoire. »