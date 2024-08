Mercato : Un club annonce le prochain transfert du PSG !

Alexis Brunet

Pour le moment, deux nouveaux joueurs ont rejoint le PSG cet été. En début de mercato, Matvey Safonov a posé ses valises à Paris et dernièrement, c’est João Neves qui a fait de même. Dans les prochains jours, il est fort possible qu’ils soient imités par Willian Pacho. Le Colombien est très proche de rejoindre Paris et Francfort a d’ailleurs confirmé que le défenseur était en discussion avec un club pour un transfert.

Après plusieurs semaines de calme, le mercato du PSG est en train de s’accélérer. Si Matvey Safonov a été recruté dès l’ouverture du marché des transferts le 14 juin dernier, le club de la capitale a attendu un moment pour annoncer l’arrivée de sa deuxième recrue. Dernièrement, c’est João Neves qui s’est engagé avec Paris pour les cinq prochaines saisons et d’autres renforts devraient suivre. Au niveau défensif, le nom de Willian Pacho revient avec insistance depuis quelques jours.

Le PSG va s’offrir Willian Pacho

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Leny Yoro était la priorité du PSG pour se renforcer en défense cet été. Le club de la capitale était engagé dans une lutte à trois avec Manchester United et le Real Madrid et c’est finalement la formation anglaise qui a eu gain de cause. Paris a donc décidé de creuser d’autres pistes et Willian Pacho est l’une d’entre elles. Le central colombien de l’Eintracht Francfort serait même déjà tout proche de s’engager avec le PSG. On parle notamment d’un transfert de l’ordre de 40M€ plus 5M€ de bonus.

Francfort confirme pour Pacho

Le PSG n’a pas encore officialisé l’arrivée de Willian Pacho, mais cela serait imminent. Ce mercredi, par le biais d’un message posté sur X, l’Eintracht Francfort a d’ailleurs confirmé que le Colombien était en négociations avancées avec un club. « Willian Pacho est actuellement en pourparlers avec un autre club et ne fait donc pas partie du groupe pour le match amical d'aujourd'hui. » Le PSG n’est donc pas explicitement cité, mais c’est très probablement de lui dont il est question.