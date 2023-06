Mercato : Le PSG en rêve, il va se faire snober

Jean de Teyssière

Le PSG se prépare à un été très mouvementé sur le mercato. En grande difficulté cette saison, le club de la capitale doit se renouveler pour devenir souverain, notamment en Europe. Pour cela, le conseiller du football Luis Campos aurait coché le nom du capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Citizens, l'international allemand partira sans doute libre d'Angleterre mais le Barça reste sa cible favorite.

Et si Manchester City perdait deux de ses éléments clés ? Auteur d'un formidable triplé (FA Cup, Premier League et Ligue des Champions), Manchester City pourrait voir Bernardo Silva et Ilkay Gundogan quitter le club cet été. Pour les deux milieu de terrain, leur nom est évoqué du côté du PSG, même si Bernardo Silva est le nom qui revient le plus. Mais Luis Campos aurait aussi ciblé Ilkay Gundogan...

Gundogan pisté par le FC Barcelone

L'ancien directeur sportif de l'AS Monaco, Luis Campos aurait pris des informations concernant Ilkay Gundogan. Mais le Portugais, aujourd'hui conseiller football du PSG, pourrait se faire snober par l'international allemand, puisqu'il a toujours rêvé de jouer au FC Barcelone. Le média espagnol Mundo Deportivo annonçait même en début de mois qu'un contrat de trois ans avait déjà été signé entre Gundogan et Barcelone. Le capitaine des Citizens ne semble pas du tout se diriger vers le PSG...

50% de chance que Gundogan aille au Barça

Ce dimanche, le journaliste espagnol Gerard Romero est revenu sur le cas de Ilkay Gundogan et il a annoncé que sa venue dans la capitale catalane serait faite à 50%. Pour rappel, Ilkay Gundogan disposerait également d'une offre de prolongation de la part de Manchester City. Rien n'est donc encore fait et le PSG pourrait encore avoir un coup à jouer, si Luis Campos décide de passer à l'action.