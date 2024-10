Mercato : Le PSG a trouvé le successeur de Kolo Muani, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Randal Kolo Muani traverse une saison délicate, le PSG chercherait à se renforcer dans le secteur offensif dans les prochains mois. Notamment au poste d'avant-centre où Gonçalo Ramos est le seul spécialiste du poste. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait à Omar Marmoush qui brille avec l'Eintracht Francfort, l'ancien club de Kolo Muani.

Entre le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1, le PSG se retrouve en manque de solutions dans son secteur offensif. D'autant plus que Randal Kolo Muani déçoit. Une situation qui pourrait pousser le club parisien à se mettre en quête d'un nouvel avant-centre.

Mercato : Le PSG condamné à une folie ? https://t.co/ofB4BAn2ra pic.twitter.com/s11MFqQxbH — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Marmoush dans le viseur du PSG ?

Dans cette optique, selon les informations de Graeme Bailey, le PSG s'intéresse à Omar Marmoush. Il faut dire que l'international égyptien réalise d'un excellent début de saison. L'attaquant de 25 ans avait d'ailleurs succédé à Randal Kolo Muani à la pointe de l'attaque de l'Eintracht Francfort. Mais c'est vraiment cette saison qu'il impressionne puisqu'il a déjà inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 7 rencontres de Bundesliga.

La concurrence est énorme

Des prestations qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le mercato. Ainsi, en plus du PSG, Omar Marmoush serait également suivi par Arsenal, Manchester United, Chelsea et Newcastle en Premier League, mais aussi par l'AC Milan et l'Atlético de Madrid. Le PSG devra donc batailler pour recruter l'attaquant dont le contrat court jusqu'en 2027 avec l'Eintracht Francfort.