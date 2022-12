Mercato : Le PSG a recalé un champion du monde 1998 !

Arthur Montagne

Champion du monde 1998 avec l’équipe de France, David Trézéguet a martyrisé les défenses adverses lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco ou la Juventus. Ce redoutable finisseur aurait pourtant pu rejoindre le PSG lorsqu’il débarque en France pour ses débuts professionnels. Mais le club de la capitale a finalement écarté son profil pour une raison assez surprenante.

Dans l'histoire du football, plusieurs transferts avortés ont fait parler après coup. A l'image de l'arrivée de David Trézéguet au PSG lors de ses débuts. Le célèbre buteur, champion du monde 1998, aurait effectivement rejoindre le club de la capitale. Mais alors qu'il venait d'arriver en France, les Parisiens ont refusé l'une de ses exigences comme il le raconte.

Le PSG a recalé Trézéguet

« C'était très simple. Quand je passe de l'Argentine à l'Europe, ma première étape est au PSG. C'était avec Luis Fernandez. J'y suis resté un mois. Le PSG, ou du moins Luis, voulait que je reste à Paris. La seule condition, fondamentale pour moi, était d'amener mes parents et ma sœur. Le PSG n'a pas accepté ces conditions », révèle-t-il à Onze Mondial avant de poursuivre.

«C'était un choix positif pour moi»