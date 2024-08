Mercato : Le PSG a mis la main sur le nouveau Verratti ?

Alexis Brunet

Après une intégration un peu compliquée la première saison, Vitinha est définitivement devenu un cadre du PSG l’année dernière. Le Portugais rayonne au milieu de terrain, se montant décisif de nombreuses fois. Même si Marco Verratti n’était pas aussi important d’un point de vue statistique, il existe tout de même quelques similitudes entre les deux joueurs, d’après leur ancien coéquipier à Paris, Layvin Kurzawa.

Luis Enrique l’a souvent répété, aucun joueur n’est assuré d’avoir une place de titulaire au PSG. Pour pouvoir jouer souvent, il faut prouver sans cesse et c’est ce que fait notamment Vitinha. Le Portugais a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière et il s’est montré décisif à 14 reprises (neuf buts et cinq passes décisives). L’ancien joueur du FC Porto est très apprécié par le coach parisien, qui loue souvent toutes ses qualités. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à l’élire joueur de la saison dernière, devant un certain Kylian Mbappé. « Pour moi, c'est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c'est le meilleur de toute l'équipe, et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel. »

Kurzawa compare Vitinha à Marco Verratti

Pour certains, Vitinha aurait même pris la place d’un joueur adoré des supporters du PSG, Marco Verratti. Selon Layvin Kurzawa, interrogé par L’Équipe, il existe d'ailleurs bien des similitudes entre les deux milieux de terrain. « Ce n'est pas un Verratti, mais, à certains moments, il fait penser à Marco, dans sa prise de risque notamment. Ils sont imprévisibles. Ils canalisent le jeu et Vitinha est une des pièces maîtresses du jeu parisien. »

Le PSG veut prolonger Vitinha

Si Marco Verratti est resté onze saisons au PSG, Vitinha pourrait lui aussi rester un bout de temps à Paris. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale voudrait prolonger le contrat de son milieu de terrain qui arrive à échéance en 2027. Une information que le10sport.com vous a révélée en exclusivité le 30 juin dernier.