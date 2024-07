Mercato : Le PSG a annoncé ses deux attaquants en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la succession de Kylian Mbappé continue d’alimenter la chronique sur le mercato, Luis Campos aurait toutefois prévenu Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qu’il comptait sur eux pour la saison prochaine. Autrement dit, les deux attaquants, recrutés l’été dernier, ne devraient pas partir durant ce mercato estival.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Victor Osimhen a pris du plomb dans l'aile. Par conséquent, le PSG va se tourner vers d'autres pistes. Mais Luis Campos souhaite également s'appuyer sur les joueurs dont il dispose, à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, que le conseiller sportif du PSG a appelés pour les prévenir qu'ils restaient.

Mercato : Le PSG tente le tout pour le tout avec ce crack ! https://t.co/4o15rqWact pic.twitter.com/eSLcvNoFbg — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

La piste Osimhen se refroidit

« On ne cesse de m'interroger sur la situation de Victor Osimhen. D'après mes informations, il y a dix jours, le PSG a reçu le feu vert d'Osimhen pour un transfert, ce qui signifie qu'il est ouvert au mouvement et qu'il veut rejoindre le club. Que s'est-il passé ? Naples a négocié avec le PSG, mais les géants de la Ligue 1 ont refusé d'inclure Lee Kang-in dans la transaction et de payer la clause libératoire d'Osimhen », explique le journaliste italien auprès de Caught Offside.

«Luis Campos, a parlé à Goncalo Ramos et Randal Kolo Muani»

« Le seul moyen pour le PSG de conclure l'accord est de réduire le prix, alors voyons ce qui va se passer. Au cours des dernières 24-48 heures, le directeur du PSG, Luis Campos, a parlé à Goncalo Ramos et Randal Kolo Muani pour les rassurer sur le fait qu'ils seront les attaquants du PSG pour la saison prochaine », ajoute Fabrizio Romano.