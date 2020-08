Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Le mercato de la Juventus bloqué par Higuain !

Publié le 18 août 2020 à 14h55 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2021, Gonzalo Higuain verrait la Juventus essayer de lui trouver une porte de sortie. Une situation que n'accepterait pas l’Argentin qui n’est pas prêt d’aider la Vieille-Dame.