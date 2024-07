Mercato : Le FC Nantes annonce un transfert à 10M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relancé en fin de saison par Antoine Kombouaré, Matthis Abline a inscrit 4 buts lors des quatre dernières journées de Ligue 1. Et visiblement, le FC Nantes a été convaincu puisque les Canaris sont sur le point d’acter son transfert définitif en provenance du Stade Rennais pour environ 10M€ comme le confirme Franck Kita.

Après une saison poussive qui a abouti sur un maintien assuré en toute fin de saison, le FC Nantes compte bien réaliser un exercice plus abouti. Cela passera pas un gros mercato qui a d'ailleurs déjà débuté. Franck Kita confirme d'ailleurs le transfert définitif de Matthis Abline qui débarque en provenance du Stade Rennais pour environ 10M€.

Le FC Nantes programme deux gros transferts https://t.co/NfCkBJZbsV pic.twitter.com/5iNRGkE4xV — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Kita confirme le transfert d'Abline

« Abline, c'est quelque chose qui était prévu, c'était un choix du coach et du club, c'était une renégociation et on a réussi à faire ce deal qui est très important, qui montre les ambitions qui peuvent être les nôtres. Et puis c'était très important de satisfaire notre coach qui comptait sur ce joueur. On est en train de finaliser, ce devrait être le cas aujourd'hui (mardi) ou demain », explique le président du FC Nantes en conférence de presse.

«C'est un investissement, un signe fort»