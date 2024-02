Mercato : Le coeur au PSG, un titi parisien tease son retour !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, la fin est proche. Le joueur « générationnel » qu’il est comme Arnaud Kaliumuendo l’a confié va laisser un vide derrière lui au PSG. Mais le titi parisien s’est dit prêt à l’avenir à éventuellement le combler. Explications.

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo n’a jamais vraiment pu s’imposer sur le front de l’attaque de son club formateur et a donc, après un prêt d’une saison au RC Lens, été définitivement transféré au Stade Rennais à l’été 2022.

«Revenir au PSG un jour ? C’est une possibilité bien sûr»

L’attaquant tricolore espoir de 22 ans est contractuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2027, mais se verrait bien à nouveau jouer au Parc des princes en tant que joueur du PSG. « Revenir au PSG un jour ? C’est une possibilité bien sûr. Paris reste un très grand club. C’est un club qui a une grande place dans mon coeur. Et je suis énormément leur actualité et tout ce qui se passe durant cette saison ». a confié Arnaud Kalimuendo au cours d’un entretien accordé à Téléfoot .

«Mbappé ? C’est un joueur inspirant»