Mercato : Le calvaire continue pour Paredes, le PSG tremble

Publié le 23 octobre 2022 à 15h30

Axel Cornic

Victime de la grande révolution menée par Luis Campos au milieu de terrain, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus avec une option d’achat fixée à 22M€. Un choix qui ne se révèle pas vraiment payant, puisque l’Argentin enchaine les désillusions et après avoir été écarté du onze titulaire il sera absent au moins pour une quinzaine de jours et ratera d’ailleurs le choc de Ligue des Champions face au PSG.

Le mercato estival 2022 a permis au PSG de totalement changer son effectif, mais surtout de faire table rase afin de partir sur un nouveau cycle. Cela a été le cas avec Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui selon Le Parisien ont été retenus beaucoup trop proches de Lionel Messi ainsi que de Neymar. Voulant rééquilibrer la situation dans le vestiaire et ainsi casser les différents clans, Luis Campos les aurait poussés vers la sortie et les deux ont donc filé à la Juventus.

Mercato : Après son départ du PSG, il vide son sac sur son transfert https://t.co/EkN6Pn4Lud pic.twitter.com/Bz1pOVz4HY — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Loin de Paris, Di Maria et Paredes ne brillent pas

L’après-PSG ne se passe pas forcément bien pour les deux Argentins. La Juventus a réalisé l’un des pires débuts de son histoire, mais Angel Di Maria et Leandro Paredes ne se sont pas forcément montrés à leur avantage. C’est notamment le cas du milieu de terrain, même si son coéquipier a enchainé les blessures et n’a jamais réussi à s’affirmer sur la continuité.

Blessé, Paredes ne sera pas là contre le PSG

La malédiction a toutefois touché Leandro Paredes aussi ! Ce samedi, la Juventus a en effet annoncé que son joueur sera absent pour une quinzaine de jours au moins, après qu’une lésion aux ischios-jambiers a été diagnostiquée. Il ne sera donc pas là pour les deux dernières journées de la phase de groupe de Ligue des Champions et notamment pour le match face au PSG.

Le PSG pourrait s’asseoir sur 22M€

Cette situation n’arrange pas vraiment les Parisiens. Tuttosport explique en effet que les doutes seraient toujours nombreux à Turin, concernant l’avenir de Leandro Paredes. Ce dernier possède une option d’achat fixée à 22M€, mais pour le moment la Juventus ne semble pas du tout prête à la lever. Si les choses ne changent pas, Paredes pourrait donc revenir au PSG dans seulement quelques mois.