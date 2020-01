Foot - Mercato

Mercato : Lampard ouvre la porte à un départ de Giroud !

Publié le 5 janvier 2020 à 21h55 par La rédaction mis à jour le 5 janvier 2020 à 21h58

Aujourd'hui 3ème attaquant à Chelsea, Olivier Giroud commence à s'impatienter à l'approche de l'Euro. Son entraîneur Frank Lampard a déclaré qu'il envisage de le laisser partir.