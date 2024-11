Mercato : La presse italienne va faire enrager le PSG ?

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG aimerait se débarrasser de certains éléments. Le club de la capitale verrait d’un bon œil que Randal Kolo Muani et Milan Skriniar aillent chercher du temps de jeu ailleurs. La Juventus de Turin est notamment intéressée par les deux Parisiens, mais d’autres joueurs auraient finalement les faveurs de la Vieille Dame.

Le mercato hivernal est souvent un mercato d’opportunité, permettant à certains joueurs en manque de temps de jeu d’aller chercher des minutes ailleurs. Au PSG, deux éléments sont dans ce cas de figure, il s’agit de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani.

La Juventus fonce sur d’autres joueurs que Skriniar et Kolo Muani

Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont habitués au banc au PSG et ils pourraient donc quitter le club de la capitale dès cet hiver. Cela tombe bien, la Juventus de Turin est notamment intéressée par les deux Parisiens. Problème, d’après la Gazzetta dello Sport, d’autres profils plairaient davantage à la Vieille Dame. Au niveau de la défense, les dirigeants italiens pourraient accélérer sur Antonio Silva du Benfica Lisbonne, qui a l’avantage d’être plus jeune que le Slovaque. Pour l’attaque, Thiago Motta préférerait mettre la main sur Joshua Zirkzee plutôt que sur l’ancien Nantais.

Manchester United pense aussi à Kolo Muani

Mais le PSG a encore une chance de se séparer de Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United aurait également le Français dans son viseur. Les Red Devils pourraient même tenter de le faire venir sous la forme d’un prêt, lors du prochain mercato. Affaire à suivre...