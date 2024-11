Mbappé - PSG : Le transfert qui aurait pu tout changer...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG alors que son contrat arrivait à échéance. Il a finalement rejoint le Real Madrid qui attendait sa signature depuis de longs mois. D'ailleurs, Daniel Riolo estime qu'il aurait du être vendu bien plus tôt. Notamment il y a deux ans lorsque Kylian Mbappé était déjà en fin de contrat.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale l'été dernier afin de s'engager avec le Real Madrid. Un club qu'il aurait pu rejoindre bien plus tôt, notamment deux auparavant. En 2022, le Bondynois voyait déjà son contrat s'achever avec le PSG, mais il avait finalement prolongé à Paris. La suite de son aventure parisienne, ainsi que ses débuts au Real Madrid, tendent à penser qu'il aurait mieux fait de partir plus tôt. C'est également ce que pense Daniel Riolo.

Riolo regrette le départ tardif de Mbappé

« J’ai très souvent l’entourage de Kylian Mbappé au téléphone. Sa maman, avec laquelle il m’arrive de parler, a très bien compris que je serai honnête en toute circonstance, et je pense que sur les dossiers tendus qu’il y a eu autour de Kylian, j’ai juste été la voix de la raison parce que tous les évènements m’ont donné raison », lâche le journaliste de RMC auprès du Figaro, avant de poursuivre.

«Il y a deux ans j’avais dit qu’il fallait le laisser partir»

« Mbappé était parfaitement dans son droit en terme de contrat, et ceux qui ont déconné et qui ont fait n’importe quoi, ce sont les dirigeants du PSG. Il y a deux ans j’avais dit qu’il fallait le laisser partir parce que ça mal se finir, et si on reprend toute l’histoire, il s’est passé exactement ce que j’ai dit. Je n’ai pas défendu Mbappé, j’ai juste dit : "Il ne va pas partir, il va faire sa dernière année de contrat et ça va mal se passer." Et ça s’est mal passé », ajoute Daniel Riolo.