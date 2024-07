Mercato : L’enfant du pays «triste» de la réponse du PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG lui a permis de vêtir la tunique de son club de coeur à deux reprises lors de ces quatre dernières années. Le natif de Paris et amoureux du Paris Saint-Germain où il a été formé n’a cependant pas été prolongé par l’institution parisienne et se trouve donc sur le marché des agents libres. De quoi engendrer une certaine tristesse chez le gardien de but.

Lors du mercato estival de 2020, période où la situation économique des clubs n’était pas florissante en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Paris Saint-Germain a évité les gros investissements et a privilégié les prêts et les arrivées de joueurs libres de tout contrat. Ce fut le cas d’Alexandre Letellier, natif de Paris, et qui a fait la majorité de ses classes au centre de formation du PSG.

«Le club a pris la décision de ne pas renouveler mon contrat»

À l’été 2020, le Paris Saint-Germain a pris la décision de rapatrier Alexandre Letellier qui a hérité d’un rôle de troisième gardien. Et quatre années après son retour dans son club de coeur, son départ a été entériné à la fin de la saison dernière, moment de l’expiration de son contrat. Pour Free Ligue 1, Letellier s’est confié sur son ressenti. « Fin de contrat au PSG. Le club a pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. L’aventure parisienne s’arrête. Pour l’instant, on se prépare en attendant de trouver le bon projet pour écrire une nouvelle page ».

«Forcément un peu triste parce que Paris c’est ma ville»

Relancé par Alexandre Ruiz, le portier de 33 ans et enfant du pays n’a pas vraiment dissimulé sa tristesse au sujet de son départ du Paris Saint-Germain. « Forcément un peu triste parce que Paris c’est ma ville. J’ai tous mes amis, ma famille ici, donc c’est comme ça. C’était quatre belles années, j’en garde que du positif. Et maintenant, il faut fermer cette page ».