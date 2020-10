Foot - Mercato - PSG

Mercato - Juventus : Blaise Matuidi défend son départ !

Publié le 12 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Première recrue star de l’Inter Miami, Blaise Matuidi a renoncé à l’Europe pour tenter l’aventure en MLS. Près de deux mois après son transfert, l’ancien de la Juventus est revenu sur les différents éléments qui ont influencé son choix.

Après trois saisons à la Juventus où il a du batailler chaque année pour gagner sa place, Blaise Matuidi s’est laissé tenter par l’aventure américaine. Le champion du monde 2018, séduit par le projet de David Beckham, a choisi de poursuivre sa carrière sous les couleurs de l’Inter Miami FC. Et si les débuts de sa nouvelle formation, 11e de Conférence Est après 15 journées, sont poussifs, l’ancien du PSG semble toutefois nager en plein bonheur en Major League Soccer.

« À la Juve, j’ai été l’un des joueurs les plus utilisés... »