Mercato - Juventus : Dybala, Cristiano Ronaldo... Pirlo met fin aux débats !

Publié le 20 août 2020 à 20h30 par A.C.

Andrea Pirlo semble avoir rapidement réglé les principaux gros dossiers qui se sont présentés à lui, lors de son arrivée à la Juventus. C’est notamment le cas avec Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo...

L’élimination surprenante de la Juventus face à l’Olympique Lyonnais, en huitième de finale de la Ligue des Champions, a fait couler beaucoup d’encre. Pas tant par la désillusion, qui était énorme pour une équipe programmée pour la victoire finale, mais surtout sur les répercussions qu’elle pourrait avoir. En effet, une élimination aussi tôt dans la compétition, comporte un énorme manque à gagner pour la Juventus, déjà fragilisée par la crise du COVID-19. Rapidement, La Gazzetta dello Sport et Tuttosport ont annoncé que pour compenser cela, les grandes stars de l’effectif pourraient être vendues... notamment Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo !

La Juventus a réglé les problèmes Cristiano Ronaldo et Dybala

Le quintuple Ballon d’Or a été lié au Paris Saint-Germain, notamment en France avec France Football et Foot Mercato . Le second, a été envoyé au Real Madrid par la presse italienne et espagnole. Tout récemment, le Daily Telegraph a même parlé de Newcastle, pour Cristiano Ronaldo ! Pourtant, ces derniers jours les choses ont commencé à se préciser. La Gazzetta dello Sport a notamment parlé d’un pacte passé entre Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo. Le nouveau coach de la Juventus aurait expliqué au Portugais qu’il le voulait à ses côtés et ce dernier aurait assuré ne pas avoir la moindre envie de quitter Turin. Côté Dybala les choses ont également évolué, puisque son agent a tout simplement démenti les informations autour d’un possible départ. « J’ai lu des choses complètement fausses dans les journaux, ces derniers jours » a déclaré Jorge Antun, d’après Goal . « Paulo Dybala est un joueur de la Juventus et il est très heureux de l’être. Nous sommes d’ailleurs en train de travailler avec le club pour prolonger le contrat qui lie Paulo à la Juve ».

