Mercato - PSG : Une nouvelle destination surprenante pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Au coeur des stipulations pour son avenir qui semble s’écrire en pointillés du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait s’envoler à terme pour l’Angleterre et… Newcastle !

Deux saisons pour deux échecs sur la scène européenne. Avant d’arriver à la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo restait sur trois sacres consécutifs en Ligue des champions avec le Real Madrid. Venue dans le Piémont pour remporter une Ligue des champions avec une troisième équipe différente, la star portugaise reste donc sur deux échecs avec des éliminations au stade des 1/8èmes cette saison et 1/4 de finale lors de l’exercice précédent. Lassé de ne pas avancer, Ronaldo songerait à son avenir alors que le PSG serait sur les rangs. Mais une tout autre équipe pourrait tenter le coup pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ou l’option Newcastle