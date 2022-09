Foot - Mercato - OM

Mercato : Indésirable à l’OM, il a vu son prix exploser

Publié le 25 septembre 2022 à 02h15 par Axel Cornic

Il n’avait plus sa place à l’Olympique de Marseille, mais Nemanja Radonjic est l’une des très belles surprises de ce début de saison en Serie A. Parti en prêt au Torino, le Serbe n’a pas tardé à s’affirmer comme un titulaire indiscutable et pourrait rapporter entre 2 et 3M€ à l’OM... même si pour le moment, il semble déjà en valoir le double !

Ces dernières saisons, il a enchainé les prêts non concluants, mais ce dernier pourrait bien être le bon. Avec deux buts et une passe décisive en huit matchs toutes compétitions confondues, Nemanja Radonjic a déjà marqué son territoire au Torino, où l’on semble déjà conquis.

Radonjic cartonne en Serie A

De plus en plus de médias en Italie assurent que le Torino ne va pas hésiter au moment de lever l’option d’achat de Radonjic, qui pourrait rapporter entre 2 et 3M€ à l’OM. Une belle somme, bien que très inférieure aux 12M€ investis en 2018 pour l’arracher à l’Etoile Rouge de Belgrade.

Mais est-ce vraiment un bon coup pour l’OM ?