Mercato : Il snobe l’OM

Arnaud De Kanel

Comme indiqué par le10sport.com le 13 juin dernier, l'OM avait fait de Marcelo Gallardo sa priorité au post d'entraineur pour pallier au départ d'Igor Tudor. Faute d'accord avec l'Argentin, le club phocéen s'était tourné sur Marcelino avant qu'il ne démisionne prématurément et qu'il soit remplacé par Gennaro Gattuso. Mais si l'OM rêvait encore de lui, Gallardo a trouvé un nouveau club.

La question de l'entraineur est un sujet sensible à l'OM. Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino ne sont pas restés plus d'une saison, ce qui crée forcément un climat d'instabilité permanent. Pourtant, Pablo Longoria voulait construire sur la durée après le départ de Tudor en misant sur Marcelo Gallardo. Les deux parties étaient allées très loin dans les négociations comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur le10sport.com, mais elles n'avaient pas trouvé d'accord. Sans club depuis, Gallardo a repris du service la semaine dernière.



Gallardo débarque à Al-Ittihad

Vendredi dernier, Marcelo Gallardo atterrissait en Arabie saoudite pour signer son contrat avec Al-Ittihad. A son arrivée sur le sol saoudien, il déclarait : « Je vais accepter la proposition d’Al-Ittihad pour des raisons personnelles. Ils m'ont motivé avec un projet énorme dans une nouvelle ligue intéressante. Cela va m'ouvrir l'esprit. Je vois cela comme quelque chose de différent, cela me motive et j'ai vraiment hâte de me remettre au travail. » Le lendemain, dans un communiqué, le club de Karim Benzema officialisait sa nomination.

L'Argentin rejoint Benzema et Kanté

Marcelo Gallardo s'est engagé pour une saison et demie avec Al-Ittihad. Après un passage remarquable et remarqué à River Plate, l'ancien joueur de l'AS Monaco va donc avoir sous ses ordres des stars du ballon rond comme Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Fabinho. Malgré toutes les promesses autour de son profil, Gallardo laisse de nombreux fans sur leur faim car nombreux sont ceux qui espéraient le voir sur un banc en Europe. Et ce n'est pas l'OM qui dira le contraire...