Mercato : Il recale l’OM et sort du silence !

Lorsque l'OM a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset, rapidement il a été acté qu'il ne s'agissait que d'un intérim jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau coach et a nommé Roberto De Zerbi. Mais avant cela, le nom de Franck Haise a circulé. Et l'ancien coach du RC Lens, qui a opté pour l'OGC Nice, a été interrogé sur les contacts avec l'OM.

Franck Haise revient sur les contacts avec l'OM

« Ç'a très vite été clair. Quand un club vous fait une proposition et que vous sentez que ça se passe bien, même s'il y a d'autres clubs qui vous disent d'attendre, je fonce et je ne reviens plus en arrière », rappelle l’ancien coach du RC Lens dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de justifier sa signature à l’OGC Nice.

«Je fonce et je ne reviens plus en arrière»

« À Nice, j'ai la chance de retrouver des gens que je connais depuis longtemps au sein de la cellule performance (en particulier son responsable, Laurent Bessières, arrivé de Lens en novembre 2022), ce qui est aussi un élément important, parce que je savais qu'on pourrait vite travailler ensemble. Nice, ce sont 23 saisons de Ligue 1 de suite, des résultats dans la première partie de tableau depuis dix ans. Il y a une organisation, des infrastructures », ajoute Franck Haise.