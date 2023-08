Mercato : Il dit oui au PSG pour son transfert !

Thomas Bourseau

Sur le marché des transferts qui fermera ses portes le 1er septembre, le PSG aurait à cœur de boucler deux recrues offensives en les personnes de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Et alors que Chelsea aimerait contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain avec l’ailier de l’OL, le club parisien a un avantage non négligeable selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG ne semble pas être sur le point de fermer son mercato. Le club de la capitale voit son nom constamment être cité sur le marché des transferts ces derniers temps, que ce soit en raison de sa volonté de poursuivre le dégraissage de son effectif, mais aussi au niveau de nouvelles recrues souhaitées par le comité de direction du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola fait partie de la liste de souhaits du PSG qui a même proposé 35M€ à l’OL comme le10sport.com vous le révélait le 31 juillet dernier.

Chelsea intéressé par Barcola, «le joueur donne la priorité au Paris Saint-Germain»

Pas rassasié sur le mercato malgré son double recrutement de Moises Caicedo et de Romeo Lavia dernièrement, Chelsea en pincerait également pour Bradley Barcola. L’ailier français de 20 ans est sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2026, mais semble avoir choisi le PSG d’après les informations divulguées par Fabrizio Romano sur CaughtOffside . « Chelsea s'intéresse à ce fantastique talent lyonnais, mais pour l'instant, le joueur donne la priorité au Paris Saint-Germain. En juin, lorsque le joueur a changé d'agent pour être représenté par Jorge Mendes, les négociations personnelles avec le PSG ont atteint un stade très avancé. Barcola a dit oui au PSG et les deux clubs ont commencé à négocier ».

PSG : L'annonce du Real Madrid pour le transfert de Mbappé https://t.co/UEvLVcXsXy pic.twitter.com/sLsPEDPib1 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«Ils sentent que ça pourrait être la fin de l'histoire si Lyon ne change pas de position»