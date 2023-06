Mercato : Grosse menace pour l’OM, deux cadres sur le départ ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Les discussions se poursuivent entre l’international chilien et le club marseillais, mais l’issue de ce dossier se fait attendre depuis un petit moment. Ce qui donnerait des idées à Galatasaray, qui aimerait s’attacher ses services, ainsi que ceux de Cengiz Ünder.

Arrivé l’année dernière à l’OM après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est devenu un élément indispensable sous les ordres d’Igor Tudor. L’attaquant âgé de 34 ans s’était engagé pour un an, plus une année supplémentaire en option, mais on ne sait toujours pas s’il sera encore là à la reprise.

La prolongation de Sanchez se fait attendre

D’après les informations de L'Équipe , les échanges entre l’OM et l’agent d’Alexis Sanchez se poursuivent et sont positifs. Pourtant, l’issue de ce dossier n’est toujours pas connue, alors les joueurs qui n’ont pas été convoqués en sélection reprendront l’entraînement le 3 juillet prochain.

Galatasaray veut faire coup double à l’OM