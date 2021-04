Foot - Mercato

Mercato : Génésio affiche ses doutes pour le mercato rennais !

Publié le 2 avril 2021 à 9h04 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 9h05

Alors qu’il va chercher à renforcer le Stade Rennais lors du prochain mercato estival, Bruno Génésio est encore dans le flou et se prononce à ce sujet.