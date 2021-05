Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Christophe Galtier prêt à quitter le LOSC ?

Publié le 4 mai 2021 à 7h10 par La rédaction mis à jour le 4 mai 2021 à 17h26

Leader de Ligue 1 avec Lille, Christophe Galtier connaît une folle fin de saison. Courtisé par Lyon et surtout Nice, l’entraîneur français n’est pas assuré de rester dans le Nord à l’issue du championnat. Le projet des Aiglons l’intéresse et il pourrait revenir dans sa région natale.

A quelques semaines de la fin de saison, le LOSC n’a jamais été aussi proche de décrocher son premier titre de champion de France depuis 2011. A trois journées de la fin, les Lillois sont en tête du championnat avec un point d’avance sur le PSG. Acteur majeur de cette folle épopée, Christophe Galtier est au cœur d’une rumeur qui commence à prendre du sens. A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine depuis l’éviction de Patrick Vieira, l’OGC Nice aurait jeté son dévolu sur l’ancien coach de l’ASSE. A plusieurs reprises, Galtier a été questionné sur son avenir. Mais quasi systématiquement, il a esquivé les questions en expliquant se concentrer d’abord sur cette fin d’exercice avec les Dogues. Pourtant, son nom circule beaucoup. A l’OL d’abord. Pour la succession de Rudi Garcia qui devrait partir cet été, Jean-Michel Aulas et Juninho ont été séduits par le profil du leader de Ligue 1. Mais comme l'a révélé le10sport.com , Galtier n'est plus une priorité pour l'OL, qui semble vouloir se tourner vers un autre profil, à l'étranger... Dans le même temps, Nice a intensifié son intérêt et fait de Galtier sa priorité. Encore faut-il trouver un accord avec le LOSC... Toujours sous-contrat jusqu’en 2022, le tacticien français ne sera pas libre cet été. Et bien entendu, les dirigeants lillois voudront le conserver après cette merveilleuse saison qui pourrait se boucler par un titre. Dans tous les cas, l’été sera chaud dans le Nord !

Intéressé par le projet niçois