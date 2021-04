Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une vente à 5M€ programmée pour cet été ?

Publié le 16 avril 2021 à 12h10 par La rédaction

Révélation du FC Nantes cette saison, Randal Kolo Muani attire les convoitises de bon nombre de clubs européens. Dernièrement, ce serait Southampton qui aurait rejoint la course à l’attaquant de 22 ans.

En grande difficulté en Ligue 1 cette saison, le FC Nantes arrive tout de même à tirer quelques satisfactions au sein de l’effectif d’Antoine Kombouaré. Randal Kolo Muani est l’une d’elles. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues, l’international Espoir tricolore fait partie des révélations chez les Canaris . Néanmoins, un départ serait à envisager en vue de cet été pour l’attaquant de 22 ans qui n'a pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022. Quelques clubs européens se sont donc penchés sur son dossier comme Watford, l’Eintracht Francfort, Club Bruges, Fribourg ou encore le RB Leipzig. Et si ce n’était pas suffisant, une autre équipe devrait rejoindre la course à la pépite du FC Nantes.

Southampton entre dans la danse pour Kolo Muani