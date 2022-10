Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le coup de gueule de Kombouaré

Publié le 21 octobre 2022 à 16h30

La rédaction

Alors que nombreux entraîneurs se font licencier depuis le début de la saison, Antoine Kombouaré a poussé un énorme coup de gueule à ce sujet. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Nantes est revenu sur la situation de certains coachs qui ont dû être remerciés par leurs dirigeants et ne semble pas en accord avec cette politique.

Depuis le début de la saison, déjà quatre entraîneurs ont été remerciés par leurs dirigeants. Après Peter Bosz à Lyon, Michel Der Zakarian à Brest et Jean-Marc Furlan à Auxerre, c'est Reims qui a décidé de licencier son entraîneur, Oscar Garcia, la semaine dernière. Mais pour Antoine Kombouaré, cette valse ne peut plus durer.

FC Nantes : Un penaltygate éclate, Kombouaré règle le problème https://t.co/gQWaPbiNcW pic.twitter.com/RxqPwnCPUX — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

« Le sentiment que j’ai, c’est qu’ils paniquent »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré ne comprend pas ce grand nombre de changements d’entraîneurs aussi tôt dans la saison. Selon lui, ce sont les dirigeants qui sont la cause de ce problème. « C’est difficile à expliquer, il faut plutôt poser la question aux dirigeants. Mais moi le sentiment que j’ai, c’est qu’ils paniquent. Ils sont tous en train de paniquer. Ils stressent, les présidents. Alors ils font ce qu’ils veulent, mais vous imaginez que Dall’Oglio est viré alors que Montpellier est 12e du classement (11e en réalité, ndlr) ? Après ils ont leurs raisons, ça leur appartient, et je le respecte. », estime l'entraîneur du FC Nantes.

« Je trouve que c’est vachement injuste »