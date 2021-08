Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme ouverture avec... Edinson Cavani ?

Publié le 31 août 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait en quête d'un dernier renfort offensif, le profil d'Edinson Cavani aurait été proposé au club catalan par Manchester United.

Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United, le temps de jeu d'Edinson Cavani pourrait être réduit. En plus de sa place de titulaire, le buteur uruguayen pourrait perdre le numéro 7 au profit de Ronaldo, qu’il l’avait porté lors de ses débuts sous le maillot des Red Devils . Cavani, qui a marqué 10 buts en 34 matchs la saison passée, n'entrerait plus dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer. C’est pour cela qu’il aurait été proposé à un autre cador étranger par Manchester United...

Cavani proposé au FC Barcelone ?