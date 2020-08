Foot - Mercato

Mercato : Entre la Juventus et le Real, Pogba aurait tranché !

Publié le 9 août 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

À l’instar du dernier mercato estival, le nom de Paul Pogba est lié au Real Madrid et à la Juventus. Néanmoins, cet été, un départ de Manchester United ne semble pas dans les plans du Français. Et ce n’est pas Ole Gunnar Solskjaer qui dira le contraire.

Les saisons se suivent et semblent se ressembler pour Paul Pogba. À l’approche du dernier mercato estival, le champion du monde tricolore livrait ce message lors d’une tournée en Asie pour son équipementier Adidas. « J’ai été pendant trois ans à Manchester et je me portais très bien. J’ai vécu des bons et des mauvais moments, comme partout ailleurs. Après cette saison, qui a été ma meilleure d’un point de vue personnel, et tout ce qu’il s’y est passé... Je pense que cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela : vivre une nouvelle aventure ailleurs ». Par ce témoignage, Pogba ouvrait en grand la porte à un départ de Manchester United où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021. Le Real Madrid ou un retour à la Juventus étaient et restent des possibilités pour la star de Manchester United. Au fil de sa saison, qui a été tronquée par sa blessure à la cheville, Pogba a souvent été annoncé sur le départ et les déclarations de son agent Mino Raiola n’ont pas arrangé les choses. Le10sport.com vous avait révélé le 31 mai dernier que, malgré la réticence du président Florentino Pérez de lancer une offensive pour le champion du monde, Zinedine Zidane avait contre-attaqué et entamé les discussions avec l’agent de Pogba afin de prendre le pouls pour une éventuelle signature à la Casa Blanca . Et du côté du joueur la porte restait ouverte à un départ.

Moins déterminé à partir, mais un départ toujours en tête ?

Alors que le Real Madrid ne disposerait pas des moyens nécessaires afin de mener à bien une opération de cette envergure cet été, comme Florentino Pérez l’avait déclaré après le sacre du Real en Liga, la Juventus gardait un oeil sur son ancien joueur. Le10sport.com dévoilait en mai dernier que des discussions avaient lieu et qu’un retour à la Juventus était une piste. Bleacher Report révélait d’ailleurs plus récemment que Paul Pogba restait le grand rêve de la Vieille Dame pour son mercato estival, elle qui est également en proie à des difficultés financières dues au Covid-19. De son côté, The Guardian assurait que bien que Pogba serait plus heureux depuis le restart à Manchester, sa soif de trophées pourrait finalement l’emporter et l’inciter à aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Néanmoins, au sein du staff technique de Manchester United on ne s’inquièterait pas pour l’avenir de La Pioche.

Un nouveau contrat en vue pour Pogba ?