Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Paul Pogba, c'est terminé !

Publié le 6 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Courtisé depuis un certain moment par le Real Madrid, Paul Pogba aurait pu être un des transferts majeurs de ce mercato estival. Le Français ne bougerait cependant pas de Manchester cette année.

Si Paul Pogba devrait rester à Manchester United, il n’a pas l’air indifférent à l’intérêt porté par le Real Madrid. En effet, lors de l’été 2019, le champion du monde s’était confié dans The Guardian « Je pense que cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela : vivre une nouvelle aventure ailleurs ». Pogba n’avait pas caché sa soif de trophées, une chose que le Manchester United actuel a du mal à combler.

Une prolongation à venir ?