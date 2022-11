Mercato : Entre Deschamps et les Bleus, l’histoire peut continuer

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile. Et bien qu’il ne soit plus intouchable, le double champion du monde rêve d’accompagner les Bleus jusqu’en Allemagne et l’Euro en 2024.

Depuis 2012, Didier Deschamps est à la tête de l’Equipe de France. Auréolé d’un succès Mondial en 2018 en Russie et d’une Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus ne fait plus l’unanimité à ce jour et notamment auprès du président de la Fédération française de football. Noël Le Graet a dernièrement fait savoir que Deschamps devrait atteindre le stade des demi-finales de la Coupe du monde au Qatar pour être reconduit à la tête des Bleus, lui qui est sous contrat jusqu’au 31 décembre prochain.

Didier Deschamps veut rester jusqu’à l’Euro

D’après les informations divulguées par Le Monde ce mardi, le sélectionneur aurait à coeur de poursuivre son aventure chez les Bleus et ce, jusqu’à l’été 2024 et l’Euro en Allemagne.

Deschamps sait que ça passera par les résultats