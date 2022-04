Foot - Mercato

Mercato : Deux cadors italiens s’attaquent à un crack de Ligue 1 !

Publié le 4 avril 2022 à 9h58 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 9h59

Samedi dernier, Khéphren Thuram aurait été observé par des émissaires de la Juventus et de l’Inter Milan lors du match entre l’OGC Nice et Rennes.