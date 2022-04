Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine star du projet McCourt déjà identifiée ?

Publié le 4 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’AS Rome à l’OGC Nice, Justin Kluivert figurerait sur les tablettes de l’OM qui devra miser gros pour attirer l’attaquant néerlandais.

« Je suis vraiment heureux ici, l’ambition du club est conforme à la mienne. Les joueurs ici sont très bons et ceux que le club va chercher aident toujours l’équipe à atteindre un palier supérieur », indiquait récemment Justin Kluivert (22 ans) à Onze Mondial , et l’attaquant néerlandais semble donc envisager un avenir à l’OGC Nice au terme de son prêt en juin prochain, d’autant qu’il n’entre pas dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome. Mais l’OM débarque dans ce dossier…

L’OM à fond sur Kluivert ?

Comme l’a annonce Nice-Matin vendredi, la direction de l’OM serait en effet intéressée par le profil de Kluivert et pourrait donc formuler une offre à l’AS Rome pour le recruter l’été prochain. À noter qu’il faudra compter au minimum 15M€ pour attirer l’attaquant néerlandais au sein du projet McCourt…