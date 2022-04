Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut tenter un coup à 15M€ avec un joueur de Mourinho !

Publié le 2 avril 2022 à 19h10 par D.M.

Prêté par l'AS Roma à l'OGC Nice, Justin Kluivert interesserait l'OM. Le buteur néerlandais serait valorisé 15M€ par le club italien.

L’OM a profité du dernier mercato pour renforcer, un peu plus, son secteur offensif. Le club marseillais s’est attaché les services de Cédric Bakambu, chargé de suppléer Arkadiusz Milik. Mais alors que Jorge Sampaoli ne manque pas de solutions en attaque, Pablo Longoria pourrait, malgré tout, tenter de recruter un nouveau joueur lors du prochain mercato estival. Et selon la presse régionale, un ailier, qui évolue cette saison en Ligue 1, aurait attiré l'attention du dirigeant espagnol.

L'OM sur Justin Kluivert