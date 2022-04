Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : L’AC Milan a trouvé son nouvel attaquant !

Publié le 2 avril 2022 à 18h48 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2022 à 18h49

Alors que Zlatan Ibrahimovic pourrait partir au terme de son contrat, les dirigeants de l’AC Milan ont pris les devants et semblent proches de boucler l’arrivée de Divock Origi.