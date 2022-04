Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait revenir à la charge pour un cadre de Pochettino !

Publié le 2 avril 2022 à 18h15 par Th.B.

Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au PSG, Presnel Kimpembe serait susceptible d’aller voir ailleurs et potentiellement de retrouver Thomas Tuchel à Chelsea.

À l’été 2020, le PSG prenait la décision de prolonger le contrat de Presnel Kimpembe. Le titi parisien se voyait donc contractuellement lié à son club de toujours jusqu’à l’été 2024. Néanmoins, le recrutement de Sergio Ramos à l’occasion du dernier mercato estival n’aurait pas été bien accueilli par le champion du monde tricolore. Au point de le pousser à chercher une porte de sortie ? BUT Football Club révélait dans la journée de vendredi que Kimpembe cultiverait le désir de tester le marché anglais dans l’optique d’être fixé sur de potentiels intérêts de clubs de Premier League. De quoi faire sourire Thomas Tuchel ?

L’option Chelsea pour Kimpembe ?