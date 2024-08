Mercato : Départ imminent à l'OM, sa destination révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que l'OM s'apprête à accueillir deux nouveaux gardiens, dans les jours ou semaines à venir, le club phocéen devrait se séparer de deux portiers. Pau Lopez est toujours en instance de départ tandis que Simon Ngapandouetnbu ne devrait lui aussi pas rester à l'OM. A la recherche de temps de jeu, il devrait aller en chercher... en National.

Ça bouge chez les gardiens de l'OM. Longtemps en quête d'un nouveau portier, le club phocéen va en accueillir deux en provenance des Pays-Bas. En effet, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange sont tout proche de s'engager avec le club phocéen. Forcément, cela devrait accélérer les départs de Pau Lopez et Simon Ngapandouetnbu.

« J’espère partir en prêt »

A 21 ans, Simon Ngapandouetnbu veut jouer et pour cela, le gardien de l'OM cible un prêt. « J’ai pour objectif et ambition de jouer. J’espère partir en prêt l’année prochaine pour revenir encore plus fort », expliquait-il en avril dernier après avoir prolongé à l'OM.

Direction Nîmes pour Ngapandouetnbu

Le désir de Simon Ngapandouetnbu serait en passe de se réaliser. En effet, le 3ème gardien de l'OM va passer la saison loin de la cité phocéenne. Selon les informations de La Provence, Ngapandouetnbu devrait être prêté du côté de Nîmes, en National, afin d'engranger du temps et se développer.