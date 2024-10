Mercato : Cinq signatures se préparent, c’est le feu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été durant lequel il n’a pas été très actif, le PSG pourrait bien enchaîner des signatures dans les prochains jours. En effet, des discussions pour des prolongations sont envisagées que ce soit au sein de l’effectif avec Vitinha, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi. Mais ce n’est pas tout puisque Luis Enrique et Luis Campos sont également concernés.

Engagé dans un nouveau projet essentiellement basé sur le recrutement de joueurs prometteurs, le PSG souhaite miser sur la continuité et la stabilité. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale travaille activement sur certaines prolongations de contrat.

Luis Enrique et Luis Campos poursuivent le projet au PSG ?

Les deux premières sont à la fois les plus urgentes et les plus importantes. Il s'agit en effet de celles de Luis Enrique et Luis Campos qui sont les garants de ce nouveau projet, mais leurs contrats s'achèvent en juin prochain. Ainsi, le PSG ayant décidé de prôner un projet sur le long terme, la prolongation de Luis Enrique serait déjà actée selon les informations d'Abdellah Boulma. Le technicien espagnol devrait rempiler pour deux saisons soit jusqu'en 2027. Concernant Luis Campos, conseiller sportif du PSG, des discussions sont également en cours d'après Le Parisien.

Trois cadres vont prolonger ?

Et une fois que ces deux cas seront réglés, le PSG pourra concrètement avancer sur plusieurs prolongations au sein de son effectif. Et d'après RMC Sport, trois d'entre elles sont très bien avancées, il s'agit de cadres du groupe parisien à savoir Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Les cas des deux latéraux est plus urgent puisqu'ils sont engagés jusqu'en 2026, tandis que l'ancien milieu de terrain du FC Porto a un contrat s'achevant en 2027. Et pourtant, c'est bien Vitinha qui serait le plus proche de prolonger. Le Portugais, arrivé en 2022, devrait prolonger jusqu'en 2029. L'accord avec Achraf Hakimi serait également en très bonne voie. Enfin, les discussions sont moins avancées avec Nuno Mendes, mais la volonté des deux parties devraient permettre de faire avancer rapidement les négociations.