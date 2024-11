Mercato : Cette pépite les a tous recalés pour le PSG !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG peut se vanter de posséder l’un des meilleurs centres de formation. Prochainement, la nouvelle pépite qui pourrait intégrer l’équipe première se nomme Mahamadou Sangaré. L’attaquant brille chez les jeunes et, lorsqu’il a rejoint le club de la capitale, il était pisté par de nombreuses autres formations européennes.

De plus en plus, le PSG fait confiance à de jeunes joueurs. La tendance s’est clairement accélérée depuis l’arrivée de Luis Enrique, qui n’hésite pas à lancer en équipe première ce genre de profils, même s’ils ne disposent pas d’une très grande expérience.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Mahamadou Sangaré est la nouvelle pépite du PSG

En faisant plus confiance aux jeunes, le PSG donne encore plus d’opportunités aux pensionnaires de son centre de formation d’intégrer l’équipe première. Ces dernières années, la fuite des titis était un fléau à Paris et cela est en train de s’inverser. La prochaine pépite qui pourrait intégrer le groupe professionnel se nomme Mahamadou Sangaré. Ce dernier crève l’écran avec les équipes de jeunes et l’année dernière, il avait notamment inscrit 23 buts en 24 matches avec le PSG. Cette saison, le joueur de 17 ans en est déjà à huit réalisations en huit matches, dont sept en cinq matches de Youth League.

Le PSG a devancé l’Ajax Amsterdam et le Borussia Dortmund pour Sangaré

Le PSG possède donc peut-être l’un des grands talents de demain avec Mahamadou Sangaré, mais il aurait pu en être autrement. Pour RMC Sport, son agent, Mohamed Sissoko, a révélé que l’attaquant aurait pu rejoindre l’Ajax Amsterdam ou le Borussia Dortmund lorsqu’il a signé pour le champion de France, en provenance de Montrouge. « Pendant son passage à Montrouge, Mahamadou a eu des intérêts de grandes équipes comme l’Ajax Amsterdam, Dortmund et le PSG. Ensemble, avec sa famille, on a décidé de continuer en France au PSG. Aujourd’hui, il performe et tout se passe bien. » De grandes formations européennes pourraient toutefois toquer de nouveau à la porte de Mahamadou Sangaré, car il sera en fin de contrat l’été prochain.