Mercato : C’est officiel, une star retrouve Messi

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG cet été, Lionel Messi a débarqué en MLS. L'Argentin a rejoint l'Inter Miami. Jordi Alba et Sergio Busquets l'ont rapidement suivi. Et ces dernières heures, le club américain a accueilli une autre ancienne star du FC Barcelone. Luis Suarez, 36 ans, a été officialisé comme nouveau joueur de l'Inter Miami.

Lionel Messi ne s’est pas éternisé au PSG. Après seulement deux ans dans la capitale, l’Argentin a quitté la formation parisienne. Le champion du monde 2022 n’a pas été prolongé et a signé livre à l’Inter Miami. Il a très vite été rejoint par Jordi Alba et Sergio Busquets, ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. Et ces dernières heures, une autre vieille connaissance du Barça a débarqué en MLS.

Mercato : C’est bouclé, Messi reçoit son cadeau de Noël ! https://t.co/jwHdmexsSQ pic.twitter.com/P39cDdRUuS — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Luis Suarez à l'Inter Miami, c'est officiel

En effet, Luis Suarez a été annoncé comme nouveau joueur de l'Inter Miami. Fabrizio Romano avait révélé que le buteur de 36 ans venait de signer son contrat d'un an avec une année supplémentaire en option, le club américain l'a désormais annoncé. « Je suis très heureux et excité de prendre part à ce nouveau défi avec l’Inter Miami. J’ai hâte de commencer, et je suis prêt à travailler pour rendre le rêve de gagner plus de trophées avec ce grand club une réalité » a d'ailleurs confié Luis Suarez.

Suarez a signé à l'Inter Miami

L'Uruguayen a donc retrouvé ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. Il reformera également son tandem avec Lionel Messi en attaque. Reste maintenant à voir si les deux compères permettront à l'Inter Miami d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves