Mercato : C’est fait, le PSG boucle encore un transfert !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal touchera à sa fin à 18h ce jeudi en Allemagne. Le PSG aurait enfin trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire avec l’Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. L’opération totale pourrait rapporter 30M€ au Paris Saint-Germain.

Cet hiver, le PSG a enregistré quatre mouvements sur le mercato. Le 1er janvier dernier, le club parisien a annoncé la venue de Lucas Beraldo (20 ans) de Sao Paulo. Plus tard, le Paris Saint-Germain en a fait de même pour Gabriel Moscardo (18 ans), mais l’a immédiatement renvoyé en prêt aux Corinthians.

Après Beraldo, Moscardo, Lemina et Ndour, place à Ekitike ?

Et depuis, le PSG s’est occupé de nouveaux prêts pour Noha Lemina à Wolverhampton et de Cher Ndour à Braga. Mais à en croire L’Équipe , le Paris Saint-Germain devrait boucler sur le fil le prêt avec option d’achat d’Hugo Ekitike avec l’Eintracht Francfort La deadline du mercato en Allemagne est fixée à 18h ce jeudi et Ekitike se trouverait déjà dans l’avion pour y passer sa viste médicale selon RMC Sport.

Obligation d’achat obligatoire pour Ekitike, un package à 30M€ pour le PSG ?