Mercato : C’est décidé, le PSG prépare un coup de balai gigantesque

Pierrick Levallet

Le mercato estival du PSG promet d'être mouvementé. Si Luis Campos a prévu plusieurs arrivées pour renforcer les rangs de Christophe Galtier, il compte également se débarrasser des éléments indésirables. Alors que Lionel Messi et Neymar pourraient partir, d'autres joueurs pourraient suivre les deux stars parisiennes cet été puisque peu de noms seraient assurés d'avoir un avenir dans la capitale.

La saison 2022-2023 touche à sa fin, et le PSG commence déjà à travailler sur son effectif pour l’exercice prochain. Le groupe de Christophe Galtier pourrait bien connaître quelques changements majeurs. Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche de plus en plus d’un départ. Neymar ne fait plus l’unanimité au sein de la direction sportive et pourrait ainsi claquer la porte cet été. Et de son côté, Kylian Mbappé refuserait de lever son option pour prolonger son bail jusqu’en 2025 pour le moment. La situation des trois stars occupe une grande partie de l’attention du PSG sur le mercato.

PSG : Surprise, Neymar annonce sa prochaine destination https://t.co/4CqJuMCcHe pic.twitter.com/tIuDc5iigM — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Le PSG prépare un grand ménage

Mais selon les informations de SPORT , le champion de France va avoir d’autres dossiers à gérer cet été en plus de l’avenir de la MNM. Le club de la capitale a notamment besoin d’être restructuré. Peu de joueurs auraient leur avenir assuré au sein de l’effectif de Christophe Galtier pour le moment, ce qui veut dire que plusieurs noms pourraient être poussés vers la sortie cet été. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Carlos Soler et Renato Sanches ne seront pas retenus lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Campos a pris une grande décision sur le mercato

Mais d’autres départs pourraient suivre. Quelques joueurs partis en prêt l’été dernier devraient revenir cet été, comme Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi. Luis Campos ne souhaiterait pas les conserver pour autant comme révélé par le journaliste Rudy Galetti il y a plusieurs semaines. Ces derniers devraient ainsi être invités à se trouver un nouveau club lors du prochain mercato estival.